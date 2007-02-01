До понедельника летайте по старым ценам

Авиакомпании «АэроСвит» и «Международные авиалинии Украины» договорились с заправщиками «ЛУК-Авиа Ойл» и «Кребо-Авиасервис» оставить ноябрьские цены на авиатопливо до понедельника, 5 февраля 2007 г. Об этом в комментарии УНИАН по итогам совещания в Министерстве транспорта и связи Украины сообщил пресс-секретарь «АэроСвита» Сергей КУЦЫЙ.

«Нашелся компромисс, до понедельника включительно сохраняется поставка топлива обоим авиакомпаниям на условиях, близких к ранее утвержденным формулам цены авиатоплива на 2006 год», - отметил он.

По его словам, в понедельник переговоры продолжаться, их координировать будет глава Госавиаадминистрации Анатолий КОЛЕСНИК и первый заместитель министра транспорта и связи Владимир КОРНИЕНКО.

При этом С.КУЦЫЙ отметил, что самолеты начнут заправлять уже сегодня вечером, что означает, что «мы сможем выполнить все рейсы завтра».