Кабмин ужесточает наказание за кражу люков и вырубку деревьев

3 февраля Кабинет министров одобрил законопроект «О внесении изменений в Криминальный кодекс Украины (об усилении ответственности за отдельные правонарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, законопроект, разработанный Министерством ЖКХ, предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины.

В частности, раздел VI КК предлагается дополнить статьей 194-2 «Умышленное повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства». Согласно указанной статье, преднамеренное повреждение или разрушение объектов ЖКХ, в том числе, умышленное снятие крышек люков и решеток инженерных сетей, повреждение электрощитовых и лифтового оборудования, систем вентиляции, ставшее причиной опасности для жизни людей, предлагается наказывать штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничением или лишением свободы на срок от 3 лет.

Такие действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предлагается карать лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, а если они стали причиной гибели людей или другие тяжелые последствия – лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

При этом изменениями ст. 245 и 246 Уголовного кодекса предусматривается усиление наказания за вырубку зеленых насаждений в населенных пунктах и за их пределами.

Как сообщал УНИАН, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО предложил ввести уголовную ответственность за кражу канализационных люков.