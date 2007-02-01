У организаторов референдума о недоверии Черновецкому нашли 22 ошибки

Первая инициативная группа по проведению референдума о недоверии городской власти, которая была создана на собрании граждан 23 декабря 2006 г., получила отказ в регистрации.

Об этом сообщил сегодня и.о. заместителя председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по его словам, проверкой на соответствие действующему законодательству документов собрания граждан по поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО занималось Управление правового обеспечения секретариата Киевского городского совета.

Предметом проверки были регистрационная ведомость жителей города Киева - участников собрания граждан по проведению местного референдума, протокол собрания граждан, 11 актов о внесении изменений и дополнений в протокол собрания жителей г. Киева от 23 декабря 2006 года, обязательства членов инициативной группы, написанных собственноручно, заявление о текущей формулировке вопросов, которые были утверждены на собрании инициативной группы с последующим вынесением их на местный референдум и тому подобное.

Проверка указанных документов осуществлялась на предмет их соответствия требованиям статей 15, 16, 17 Закона Украины «О всеукраинском и местном референдумах».

По информации В.ГОЛОВАЧА, проверка выявила, что регистрационная ведомость содержит исправления - в связи с чем нельзя удостовериться в действительности отображенных в ней сведений. В частности, в регистрационной ведомости содержатся исправления фамилий участников собрания, мест их проживания, зачеркивания данных одного участника собрания и внесение данных другого, отметка «самоотвод», что не дает возможности установить, на самом ли деле принимало это лицо участие в собрании. В регистрационной ведомости под №1, после подсчета, выявлены неточности относительно количества зарегистрированных в соответствии с ней участников. По сведению зарегистрировано 51 лицо, а фактически - 42 лица, сообщил В.ГОЛОВАЧ.

По его словам, проверкой установлено, что регистрационная ведомость в целом содержит 22 ошибки, которые не позволяют учесть указанных в ведомости лиц, как участников собрания. “Именно поэтому есть все основания считать, что в собрании граждан приняли участие не 215 человек, как отмечено в регистрационной ведомости, а на 22 меньше, то есть 193, что является недостаточным для проведения собрания в соответствии с частью второй статьи 16 Закона «О всеукраинском и местном референдумах», подчеркнул В.ГОЛОВАЧ.

Кроме того, информировал он, проверкой также выявлены другие нарушения.

“Таким образом, заключение по поводу того, что поданные документы о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, образованной на собрании граждан Украины, которое состоялось 23 декабря 2006 года в г. Киеве, не отвечают требованиям статьи 16, 17 Закона Украины «О всеукраинском и местном референдумах» является вполне правомерным”, - отметил и.о. заместителя председателя КГГА.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу дальнейшей судьбы документов других инициативных групп, в частности от БЮТ и «Нашей Украины», и.о. заместителя председателя КГГА В.ГОЛОВАЧ отметил, что по состоянию на сегодняшний день управление правового обеспечения проводит проверку на соответствие действующему законодательству еще нескольких инициативных групп. «Соответствующие решения об их регистрации они получат в установленный законом срок», – подчеркнул В.ГОЛОВАЧ.

Как сообщал УНИАН, инициативная группа, образованная 23 декабря, была сформирована на собрании, которое состоялось при поддержке политической партии «Велика Україна», общественного объединения «Голос общины Киева», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», объединений депутатов Киева «Рада», «Пора».

На сегодня в Киеве созданы еще 5 инициативных групп по проведению референдума о недоверии Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевскому городскому совету V созыва. В частности, при поддержке БЮТ создана группа, в состав которой вошли 210 человек; при поддержке партии "Реформы и порядок" создана инициативная группа из 216 человек, две инициативные группы - при поддержке партии "Яблуко" (одна - 178 человек, вторая – до 100) и еще одна - 127 киевлян - при поддержке “Нашей Украины”.