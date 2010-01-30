Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что максимум через полгода Украина выйдет из экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время телеэфира на канале "Интер".

"Я думаю три-четыре месяца, максимум полгода и страна выйдет именно на тот путь, который и будет называться экономическим становлением", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что сегодня правительство и она как кандидат в президенты смотрят в будущее довольно уверенно. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, трудно переживать кризис, но возможно. "Кризисы не длятся пожизненно. Они всегда имеют начало и имеют конец", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она выразила убеждение, что Украина прошла кризис, не разрушив финансовую стабильность страны. Глава правительства также выразила убеждение, что кризис - это беда, на которой не стоит строить рейтинги.