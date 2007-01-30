Милиция поймала 10-летних воров

Работники правоохранительных органов задержали в селе Банилов Выжницкого района Черновицкой области 10-летних воров, на счету которых две кражи.

Как сообщила УНИАН инспектор Центра общественных связей УМВД в Черновицкой области Диана ГЕОРГИЦА, двое десятилетних мальчиков, прогуливая уроки, проникли в дом своего односельчанина. В коробке от электробритвы они обнаружили денежный тайник хозяев. По словам 30-летнего пострадавшего, который обратился в милицию с заявлением о краже, в тайнике было 100 евро, 290 долларов США и 1600 гривен. Но вернуть их хозяину не удалось, поскольку юные воры, убегая с места преступления, потеряли похищенные деньги.

Через два дня они пригласили на кражу еще двух своих одноклассников. Разбив окно, малолетние воры проникли в дом 49-летнего односельчанина, который находился на заработках за границей. Они похитили бинокль, сувенирную зажигалку и норковую шубу. Однако убежать им не удалось, поскольку соседи своевременно сообщили в милицию о краже и ребята были задержаны.

По данным милиции, детей к преступлению подтолкнула не бедность, а любопытство. На их родителей наложен штраф в соответствии со статьей 184 Административного кодекса Украины.

Справка УНИАН: В 2006 году в Черновицкой области несовершеннолетние совершили 244 преступления, что в 1,9 раза меньше, чем в 2001 г. В то же время работники правоохранительных органов обеспокоены тем, что в последнее время на Буковине преступность становится моложе, и преступления совершают уже не только подростки, но и малолетние.