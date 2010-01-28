Германия передала МВД Украины 180 шлемов для милиции

27 января Посол Федеративной Республики Германия в Украине Ханс ХАЙМЗЁТ передал Министерству внутренних дел Украины 180 шлемов индивидуальной защиты для работников милиции, в том числе 14 пуленепробиваемых шлемов.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Это был последний транш передачи снаряжения индивидуальной защиты для спецподразделений милиции в рамках содействия Украине в проведении финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В целом, украинской стороне было передано 230 комплектов снаряжения индивидуальной защиты и компьютерная техника.

В МВД отметили, что Германия оказывает Украине поддержку в подготовке к Евро-2012 в форме помощи снаряжением для подразделений милиции и Внутренних войск, а также обмена опытом по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий.

Кроме того, эксперты Общества технического сотрудничества (GTZ) оказывают консультативную помощь украинским организаторам в сферах консультирования городов, которые будут принимать гостей, фан-менеджмента, размещения и организации публичного просмотра матчей на видеоэкранах, эксплуатации стадионов, работы аэропортов и транспортного менеджмента, менеджмента стадионов, а также по правовым вопросам.