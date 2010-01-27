Россия и Беларусь решили нефтяной конфликт

Россия и Беларусь подписали документы по поставкам нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по итогам российско-белорусских переговоров были подписаны следующие документы:

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 г.;

- Баланс нефтяного сырья Союзного государства Беларуси и России на 2010 год;

- Методика (механизм) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь.

Как сообщил на церемонии подписания документов вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН, в результате целой серии встреч с белорусскими коллегами сегодня удалось выйти на согласование и подписание документов, определяющих поставки беспошлинной нефти в этом году.

«Это целый набор документов: это и баланс нефтяного сырья, и методика расчета тарифов. Кроме того, мы с Владимиром Ильичем (СЕМАШКО - первый заместитель председателя Правительства Республики Беларусь) дадим поручения проработать другие вопросы нашего сотрудничества в ТЭКе. И в ближайшие дни начнем работу по всему спектру наших взаимоотношений: и по газу, по атомной энергетике, по всем другим вопросам», - подчеркнул И.СЕЧИН.

Он отметил, что позиция белорусской стороны была очень жесткой для РФ.

«Мы пошли на ряд компромиссов с учетом особых отношений с братской республикой, с народом Беларуси», - заметил он.

По его словам, документы подготовлены очень взвешенные, достаточно компромиссные и сопровождаются, к тому же, совместным заявлением по гарантиям бесперебойного транзита. «Этого от нас ждут и европейские потребители», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Россия и Беларусь к началу 2010 года не смогли подписать соглашение о торговле нефтью. Российская сторона заявляла, что в случае неподписания соглашения с 1 января Беларуси придется оплачивать 100% таможенной пошлины при поставке российской нефти. Минск, в свою очередь, настаивал на льготном таможенном режиме. До 2010 года Россия поставляла нефть в Беларусь по льготной экспортной пошлине, составлявшей треть от той, которая платится при экспорте через другие страны.

Чем бы ни закончилось противостояние Москвы и Минска по нефтяному вопросу, это вряд ли добавит радужных перспектив в строительство Таможенного союза. Даже при благополучном исходе переговоров существующие между сторонами противоречия никуда не денутся, а конфликт будет просто оставлен, но не решен, пишет РосБизнесКонсалтинг.