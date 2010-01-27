У почетного консула Дании нет украинского гражданства

В рамках развития сотрудничества между Западной Украиной и Королевством Дания во Львове планируют открыть Почетное консульство Дании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня, 27 января, во время официальной встречи главы Львовской областной государственной администрации Николая КМИТЯ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в Украине Микаелем БОРГ-ХАНСЕНОМ.

М.КМИТЬ поддержал позицию М.БОРГ-ХАНСЕНА относительно согласования кандидатуры Ларса ВЕСТБЕРГА, председателя правления Западноукраинского филиала Европейской бизнес-ассоциации, на должность почетного консула Королевства Дания во Львове. Однако проблема заключается в том, что кандидат на должность почетного консула не является гражданином Украины.

«Мы считаем, что Ларс ВЕСТБЕРГ был бы очень сильной фигурой и посодействовал вливанию инвестиций в ваш регион, если бы его признали почетным консулом Дании во Львове. Я уже затрагивал этот вопрос в Киеве во время встречи с представителем МИД. Задержка за тем, что почетным консулом может быть лишь гражданин Украины, который пользуется поддержкой местной власти. Гражданство может приобрести лишь лицо, которое на протяжении 5 годов проживает на территории Украины», - отметил во время встречи М.БОРГ-ХАНСЕН.

Губернатор Львовской области отметил, что власть региона поддержит кандидатуру Л.ВЕСТБЕРГА на этот пост и направит об этом все необходимые документы.

Справка УНИАН. В январе-ноябре 2009 года внешнеэкономический оборот Львовской области с Королевством Дания составлял 92,7 млн. долл. Из них экспорт составлял 63,6 млн. долл., а импорт - 29,1 млн. долл. При этом сформировалось позитивное сальдо внешней торговли в размере 34,5 млн. долл.

В 2009 году экспорт товаров к Дании осуществляли 39 предприятий Львовской области.