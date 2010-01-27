Запорожский чиновник «намыл» на ремонте школы 300 тысяч

В Запорожье 26 января был задержан начальник городского управления образования по подозрению в хищении бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, задержанный находится в изоляторе временного содержания.

"В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах)", - сообщили в прокуратуре, отметив, что основанием для возбуждения дела стало выявление факта растраты около 300 тыс. грн. бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ в школе. Проверка установила, что фактически ремонт был выполнен на сумму, на 300 тыс. грн. меньшую, чем было перечислено за его проведение, отметили в облпрокуратуре.

Справка УНИАН. Ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.