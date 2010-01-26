В Крыму откроют памятные доски жертвам Холокоста

В Симферополе в пятницу, 29 января, состоится открытие двух памятных досок жертвам Холокоста на местах, где были организованы сборные пункты евреев и крымчаков перед уничтожением.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Благотворительном еврейском центре "Хесед Шимон".

Согласно сообщению, открытие памятных досок приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января.

29 января 2010 года состоится открытие двух памятных досок: на довоенном корпусе мединститута (бульвар Ленина, 5) и на здании в психоневрологическом диспансере (ул. Р.Люксембург, 27).

На основе архивных справок известно, что в Симферополе существовало четыре места, где гитлеровцы создали сборные пункты для евреев и крымчаков.

В 2009 году в Симферополе уже были открыты две мемориальные доски: одна - на здании факультета физвоспитания ТНУ (бывшее здание "Талмуд Тора" - еврейского религиозного училища); вторая - на здании Центрального музея Тавриды.

Деньги на создание этих памятных знаков по просьбе еврейских и крымчацких организаций Крыма выделил Республиканский комитет АРК по делам национальностей и депортированных граждан. "Это свидетельство того, что в Крыму проводится политика толерантности и уважения ко всем народам полуострова. Трагедия одного народа - трагедия всех крымчан", - сказано в сообщении.

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которой объявила Международным днем памяти жертв Холокоста 27 января - день освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году. Этот день стал Всемирным Днем Памяти шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами в период Второй мировой войны.