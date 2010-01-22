Беременная погибла из-за неисправности лифта
22:09, 22 января 2010Общество
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Сообщение из Запорожье
В Запорожье беременная погибла из-за неисправности лифта.
Как сообщил УНИАН источник в руководстве прокуратуры Запорожской области, трагедия произошла сегодня около 14.00 в многоэтажном доме по ул. Тбилисской (Орджоникидзенский район г. Запорожья).
"Обстоятельства произошедшего пока однозначно не установлены: не понятно, выходила 20-летняя погибшая или заходила, поехал лифт вверх или вниз. Это все предстоит установить спецкомиссии, которая создана в связи с произошедшим", - сообщили в прокуратуре, отметив, однако, что основная версия случившегося – именно "неисправность лифта".
В прокуратуре также подтвердили, что погибшая ждала ребенка.
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