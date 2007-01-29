Синоптики обещают Украине сложные погодные условия

Завтра в восточной, юго-восточной части Украины и в Крыму ночью и утром сохранятся сложные погодные условия: сильный снег, метели, снежные заносы, порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье местами 25-30 м/с, в горах Крыма 40 м/с.

На остальной территории небольшой снег; ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах страны гололедица. Температура ночью 8-13° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах до 18°, днем 2-7° мороза; на юге Крыма на протяжении суток 0-5° мороза.

В Закарпатье - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 0-5° мороза; в горах ночью 13-18°, днем 4-9° мороза.

31 января - облачно с прояснениями, ночью в южной части, днем в западной половине страны временами небольшой снег (в западных областях умеренный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в прикарпатских областях мокрый снег с дождем); на остальной территории местами небольшой снег. Температура ночью 11-16° мороза, днем 4-9° мороза; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 15-20° мороза, днем 6-11° мороза; в южной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза (на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем около 0°); в Прикарпатье ночью 2-7° морозу, днем от 2° мороза к 3° тепла.

1 февраля - облачная погода, временами снег, днем мокрый снег, на юге страны и в прикарпатских областях кое-где с дождем, только в восточных областях местами небольшой снег. Температура ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в западных областях и в Крыму ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла (в Крыму до 7° тепла); лишь в восточных областях и на севере Левобережья температура существенно не изменится. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части, а 1 февраля и в западных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах Украины гололедица.

На Закарпатье временами снег, мокрый снег, днем кое-где с дождем, только 31 января ночью и утром местами небольшой снег, днем 1 февраля местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура 31 января ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, 1 февраля ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла (в горах ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза).

2-3 февраля - временами снег, мокрый снег, 2 февраля в Крыму и Приазовье с дождем. Температура 2 февраля ночью 4-10° мороза, в северных областях местами 12-15° мороза, днем 3-9° мороза, в западных областях 0-6° мороза (в южной части на протяжении суток 0-5° мороза, в Крыму от 3° мороза до 3° тепла); 3 февраля в Украине, кроме западных областей, понижение ночной температуры (в восточной половине страны - и дневной) на 3-5°.

В Закарпатье временами небольшой снег, мокрый снег (днем 2 февраля без существенных осадков). Температура ночью 0-6° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.

4-6 февраля - местами небольшой снег, понижение температуры на 3-5°.

7-8 февраля в Украине, начиная с западных областей, снег, мокрый снег и ослабление мороза.

В Киеве и области во вторник облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12, ночью порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 4-6° мороза, по области ночью 8-13°, днем 2-7° мороза.

31 января - облачно с прояснениями; в начале ночи и в конце дня небольшой снег, в остальное время без существенных осадков; температура ночью 11-16° мороза, днем 4-9° морозу.

1 февраля - временами снег, днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега; температура ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

2-3 февраля - временами небольшой (ночью 2 февраля умеренный) снег. Температура ночью 2 февраля 7-12° мороза, 3 февраля 10-15° мороза; днем 3-9° мороза.