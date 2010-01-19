Прокуратура получила от СБУ 6 дел о продаже голосов через Интернет

В Ровенскую областную прокуратуру поступило от Управления Службы безопасности Украины 6 дел по фактам размещения отдельными лицами в сети Интернет объявлений с предложением продажи своих голосов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН из пресс-службы прокуратуры области, подозреваемым инкриминируется «создание предпосылок к препятствованию осуществлению избирательного права гражданами Украины».

Однако о том, как удалось установить таких граждан, и успели ли они продать свой голос, пресс-служба не сообщает. Один голос оценивался в 400 грн.

По этим фактам правоохранители сейчас проводят проверки в порядке ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В прокуратуре области также зафиксировано 20 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, из которых 6 направлено «по принадлежности в другие окружные избирательные комиссии». В целом правоохранители не видят серьезных нарушений избирательного законодательства во время голосования в первом туре президентских выборов в области.

Отдельные мелкие нарушения регистрировали областные штабы кандидатов в президенты и наблюдатели. В частности, областной избирательный штаб Партии регионов насчитал 20 таких нарушений, которые, однако, не могли серьезно повлиять на ход избирательного процесса. А представители Комитета избирателей Украины назвали 18 фактов внесения фамилий в избирательный список в день голосования, что, по их мнению, также является нарушением.