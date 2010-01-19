В Польше средняя зарплата выросла до 1300 долларов

В Польше средняя заработная плата в декабре 2009 года составила 3650 злотых (около 1300 долларов по текущему курсу 2,8 злотого за доллар), что на 6,5% больше, чем в декабре 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным Государственного комитета статистики страны (GUS), по сравнению с ноябрем зарплата выросла на 7,2%.

При этом аналитики прогнозировали рост 3,2%.

В то же время Госкомстат сообщил, что в декабре увеличилось количество безработных, которых в годовом выражении стало на 1,8% больше, а по сравнению с ноябрем - на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года средняя зарплата к октябрю увеличилась на 2,8%, а в годовом выражении на 2,3%.

В третьем квартале польские зарплаты увеличились на 1,3% после падения на 3% во втором.

Справка УНИАН. Польское правительство намерено повысить с 2010 года минимальную заработную плату до 1,32 тыс. злотых с нынешних 1,28 тыс. злотых.

С 2009 года в Польше действуют две новые ставки подоходного налога: 18% для тех, кто зарабатывает до 7,13 тыс. злотых в месяц, и 32% - для тех, кто зарабатывает больше этой суммы.