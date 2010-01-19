Тимошенко лидирует при голосовании в колониях
19:32, 19 января 2010Общество
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Комментирует член ЦИК
|Михаил ОХЕНДОВСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.
По его информации, по результатам голосования в криминально-исполнительных учреждениях за Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали 80 тыс. 849 избирателей, за Виктора ЯНУКОВИЧА – 34 тыс. 034 избирателя, за Сергея ТИГИПКО – 5002 избирателя, за Арсения ЯЦЕНКА – 3351, за Виктора ЮЩЕНКО - 1964 избирателя.
М.ОХЕНДОВСКИЙ привел данные только по первой пятерке лидеров президентской гонки. «Голосование в учреждениях криминально-исполнительной системы имеет свои особенности, и несколько отличаются от общих результатов голосования по Украине», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.
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