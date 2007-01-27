Скотланд-Ярд обвинил в убийстве Литвиненко спецслужбы России

Следователи Скотланд-Ярда, расследующие убийство Александра Литвиненко, пришли к выводу, что оно было организовано российскими властями и осуществлено спецслужбами РФ, сообщает ABC News со ссылкой на неназванные источники в британской полиции.

По информации американского телеканала, следователям удалось обнаружить главное доказательство в деле - чашку ресторана лондонского отеля Millennium, из которой А.Литвиненко выпил чай, отравленный полонием-210.

Источник ABC News утверждает, что ФСБ РФ признало, что покушение было организовано из рук вон плохо, так как отравить бывшего сотрудника удалось лишь со второй попытки. При этом, по данным британских разведслужб, российские власти не ожидали, что яд - радиоактивный полоний - удастся идентифицировать и обнаружить.

Скотланд-Ярд уверен, что дело раскрыто, и намерены предъявить обвинения бывшему "коллеге" А.Литвиненко, а ныне бизнесмену Андрею Луговому. Он встречался в А.Литвиненко в отеле Millennium 1 ноября 2006г., когда, как считают в Лондоне, тот получил смертельную дозу полония. Британские власти намерены направить в Москву запрос на экстрадицию А.Лугового, несмотря на то, что российские власти неоднократно заявляли о том, что не собираются выдавать кого-либо из своих граждан, проходящих по этому делу.

Напомним, что А.Литвиненко, скончавшийся 23 ноября 2006г. в Лондоне в результате отравления смертельной дозой радиоактивного изотопа полоний-210, незадолго до отравления встречался в гостинице со своим старым другом А.Луговым. В декабре 2006г. следователи Генеральной прокуратуры РФ совместно с сотрудниками Скотленд-Ярда допросили А.Лугового в качестве свидетеля по делу об отравлении.

Однако накануне А.Луговой заявил, что он иронически относится к тому, что Великобритания намерена потребовать его экстрадиции. По мнению А.Лугового, подобные сообщения просто смехотворны. Какие-либо дополнительные комментарии по делу А.Литвиненко российский бизнесмен давать отказался.

16 января стало известно о том, что сотрудники Скотленд-Ярда обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести в России дорасследование обстоятельств смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко. Такую информацию сообщил журналистам генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Генпрокурор не исключил, что просьба может быть удовлетворена после поездки в Великобританию следователей Генпрокуратуры РФ. Ю.Чайка напомнил, что ранее Генпрокуратура РФ обратилась к властям Великобритании с просьбой разрешить российским следователям провести ряд допросов в Лондоне по делу А.Литвиненко. "У нас есть основания полагать, что к смерти А.Литвиненко могут быть причастны граждане России, проживающие на территории Великобритании", - сказал Ю.Чайка.

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