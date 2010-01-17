В Черкасской области не хватает бюллетеней

Международные наблюдатели зафиксировали в Черкасской области недостаток бюллетеней для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил наблюдатель международной организации «За справедливые выборы» Бахтийор САТТОРИ.

Так, в избирательном округе №1 98 на 120 тысяч избирателей не хватает 1 тыс. 186 бюллетеней.

В Черкасском онкодиспансере насчитывается 280 избирателей, но не хватает 176 бюллетеней. В то же время в городской больнице № 2 на 75 избирателей доставили 204 бюллетеня.