В день голосования в МВД состоятся два брифинга

17 января 2010 года, в 12.00 и 18.00, в Министерстве внутренних дел Украины (ул. Богомольца,10) состоятся брифинги руководства министерства относительно работы милиции по охране общественного порядка и гарантирования безопасности во время выборов Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Аккредитация СМИ на брифинги проводится по телефонам: 254-75-18; 254-75-50 и 254-75-26.