На время выборов в Генпрокуратуре установлено дежурство

На время проведения выборов Президента Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО установил дежурство своих подчиненных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, дежурства будут осуществляться в период проведения первого и второго туров выборов 16-17 января и 6-7 февраля 2010 года с целью оперативного решения безотлагательных вопросов прокурорско-следственной деятельности, своевременного и эффективного реагирования на факты нарушений законодательства о выборах, конституционных избирательных прав граждан и выезда на места чрезвычайных происшествий.

О наиболее резонансных фактах нарушений избирательного законодательства и избирательных прав граждан можно обращаться: 16 января и 6 февраля к заместителю Генерального прокурора Виктору КУДРЯВЦЕВУ по телефонам: 537-24-88, 067-2092007; 17 января и 7 февраля к заместителю Генерального прокурора Украины Татьяне КОРНЯКОВОЙ по телефонам: 288-93-91, 067-538-81-87.

Также круглосуточно установлено дежурство ответственного работника Генеральной прокуратуры Украины по телефону: 200-78-03.