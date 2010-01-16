Слухи об отставке Меркель вызвали снижение евро в Азии

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слухи о том, что она может уйти в отставку, заявив, что эти спекуляции "абсурдны", сообщает Reuters.

Слухи вызвали снижение евро на азиатских торгах, а валюта остается под давлением в Европе, поскольку бюджетные проблемы в Греции подчеркнули слабость еврозоны.

Источник слухов об отставке пока не ясен, и наблюдатели в Берлине были потрясены, услышав их.

"У нас больше нет нужды говорить об абсурдности этой идеи", - сказала Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Меркель также сказала репортерам, что все государства еврозоны должны работать над сокращением своих дефицитов в рамках европейских бюджетных правил, закрепленных в Пакте стабильности и роста.

"Учитывая то, что дефициты бюджетов европейских государств различны, каждый должен, конечно, делать свою работу. Пакт стабильности и роста - это наша общая платформа, но каждый член должен сам предпринимать необходимые меры, и я добавлю в отношении Греции, что там были сделаны важные шаги к упорядочиванию бюджета".

Слухи об отставке возникли после публикации в журнале Time статьи о внутренних политических проблемах Германии.

Продолжающиеся споры внутри правоцентристской коалиции Меркель по различным вопросам, включая сокращение налогов, Афганистан и политику здравоохранения, омрачили начало ее второго срока.

Некоторые члены ее собственной партии Христианских демократов на этой неделе обвинили Меркель в том, что она не смогла в достаточной степени продемонстрировать лидерство.

Опрос, проведенный на прошлой неделе телеканалом ARD, показал, что число людей, поддерживающих Меркель, сократилось на 11 процентных пунктов по сравнению с декабрем, до 59 процентов, что стало для нее минимальным показателем с конца 2006 года.