Команда Пугачевой собирается с духом, чтобы сказать ей неприятную вещь

Телеканал "Интер" во вторник, 13 января, отменил повторный показ "Рождественских встреч" Аллы ПУГАЧЕВОЙ.

Вместо него в эфире транслировался сериал "Танго с ангелом".

Как сообщила "Левому берегу" продюсер "Рождественских встреч" Валентина БАСОВСКАЯ, организаторы удивлены произошедшим. По ее словам, телеканал не поставил их об этом в известность.

"У нас есть обязательства перед артистами, которые выступали на концерте бесплатно. Концерт планировали показать дважды по "Интеру" и по телеканалу "Россия". Удивительно, что по РТР повторный показ вышел, а по "Интеру" - нет", - отметила В.БАСОВСКАЯ.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях организаторов "Рожденственских встреч", В.БАСОВСКАЯ сказала: "Собираемся духом, чтобы сказать об этом ПУГАЧЕВОЙ. Она много вложила в этот проект сил и здоровья".

Напомним, после 10-летнего перерыва А.ПУГАЧЕВА решила возобновить "Рождественские встречи" и решила провести их впервые за пределами России. Съемки в Киеве состоялись в конце декабря 2009 года. Вскоре певица Gallina потребовала вырезать из записи свое выступление, поскольку, по ее мнению, концерт носил характер агитации за премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, которая присутствовала на концерте и дважды поднималась на сцену. Первая трансляция "Встреч" прошла по телеканалу "Интер" 7 января.

"Интер" пока не комментирует ситуацию.