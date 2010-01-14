Доллар и евро на межбанке снова подешевели

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1435/8,1860 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0870/8,1030 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума – 8,0735/8,0890 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей и покупкой долларов США по курсу 7,99/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2765/0,2780 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2752/0,2760 грн./рубль. К закрытию цены достигли значений 0,2744/0,2753 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,49 рублей за доллар (-0,05).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4522/1,4524 долл./евро, а к 15:15 упали до 1,4490/1,4492 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8190/11,8835 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,7355/11,7585 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,6910/11,7175 грн./евро.