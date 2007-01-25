Турецкие бизнесмены впервые выбрали женщину руководителем

Ведущую турецкую бизнес-ассоциацию TUSIAD (Turk Sanayicileri ve Isadamlari Dernegi) впервые в истории возглавит женщина. Это стало известно после результатов выборов, объявленных 25 января, сообщает AFP.

TUSIAD возглавит Арзухан Доган Ялчиндаг (Arzuhan Dogan Yalcindag), 42-летняя бизнес-леди, сейчас занимающая пост одного из директоров медийной компании Dogan, которая принадлежит ее отцу. Она является участником многих негосударственных программ по улучшению обучения и увеличению роли женщины в бизнесе. Ялчиндаг также поддерживает скорейшее вступление Турции в Евросоюз.

Ассоциация TUSIAD основана в 1970 году и занимается не только экономическими, но и политическими вопросами. Ассоциация часто критикует правительственные решения от позиции по сотрудничеству с Евросоюзом до конфликта с курдами.

Большинство жителей Турции - мусульмане. ЕС не раз призывал страну повысить права женщин для того, чтобы вступить в союз. Во многих городах Турции женщины по-прежнему не занимают традиционно мужские должности - от футбольных судей до пилотов военных самолетов.

Лента.ру