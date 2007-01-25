СБУ накрыла подпольную телефонную станцию

Сотрудниками Управления СБУ в г. Киеве пресечена противоправная деятельность злоумышленников, которые своей деятельностью наносили ущерб отечественным операторам связи и вмешивались в работу телекоммуникационной сети государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, с помощью ІР-техологии дельцы получали из Интернета международный трафик переговоров и заменяли иностранные номера абонентов на номера киевских операторов фиксированной и мобильной связи. Это давало возможность клиентам нелегальных телефонистов засчитывать международные звонки как городские. Стоимость минуты разговора при этом уменьшалась в 4–10 раз. На разнице в тарифах дельцы зарабатывали десятки тысяч долларов.

Выяснив механизм совершения преступления столичным оперативникам удалось „отследить” и задержать злоумышленников на горячем... в Харькове. Именно там, в Киевском районе города в офисе коммерческой фирмы, которая специализировалась на переводах с иностранных языков, располагалась подпольная телефонная станция. В результате проведенного обыска изъяты маршрутизаторы, модемы и GSM-оборудование, на общую сумму около 200 тысяч гривен, с помощью которого осуществлялась подмена телефонного трафика.

Следователями Управления СБУ в г. Киеве расследуется уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.