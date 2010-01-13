В России готовы к выборам Президента Украины

Заместитель директора украинского филиала Института стран СНГ Денис ДЕНИСОВ возглавил избирательный участок №78 в Москве по выборам Президента Украины.

Об этом он сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Москве.

Д.ДЕНИСОВ сообщил, что является представителем кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. А заместителем председателя избиркома является представитель кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Елена МАРЧЕНКО. В целом в комиссию входит 21 человек.

По словам Д.ДЕНИСОВА, на данный момент готовность избирательного участка к выборам максимальная. «Завтра должны прийти бюллетени, и мы готовы проводить выборы хоть сразу на следующий день», - сказал он.

Д.ДЕНИСОВ надеется, что выборы в Москве пройдут без нарушений.

«Можно гарантировать, что выборы пройдут в Москве без грязи, если не будет провокаций со стороны оппонентов. От кандидата, которого я представляю, настрой такой – выборы должны пройти образцово показательно», - сказал Д.ДЕНИСОВ.

Как сообщал УНИАН, на территории России принять участие в голосовании за избрание Президента Украины можно в Посольстве Украины в Москве или в четырех консульствах – в Санкт-Петербурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и Владивостоке. На избирательном участке №78 (г. Москва), который охватывает 38 субъектов РФ, на консульском учете состоят около 32 тысяч граждан Украины. По всей России в целом зарегистрировано около 58 тысяч украинских граждан.