Томенко: суды после выборов много времени не отнимут

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что результаты выборов Президента Украины не будут долго обжаловаться в судах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.ТОМЕНКО высказал в Житомире на пресс-конференции, комментируя заявления о том, что результаты нынешних выборов будут долго обжаловаться в судах.

"Закон не предусматривает долгого обжалования результатов выборов в судах", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, речь идет о ситуации, если не будет каких-то общественных протестов и участия общества у опротестовании результатов выборов Президента Украины. «В таком случае судебная составляющая, по моим расчетам, максимально может длиться месяц», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, именно за такое время суды должны сказать «да» или нет».

При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, для страны судебная волокита и привлечение общества к процессу признания или отрицания результатов выборов не полезны.

«Я, возможно, непопулярную позицию занимаю, но считаю, что если мы по результатам выборов будем свидетелями отсутствия фальсификаций, - поскольку нарушения, обычно, есть и будут, - то, при отсутствии фальсификаций, если это подтвердят международные наблюдатели и судебная система, тот, кто победит, должен работать, а тот, кто проиграет, должен быть в оппозиции», - сказал он.

В то же время вице-спикер отметил, что будет большой роскошью для страны в условиях кризиса на год или шесть месяцев втянуться в дискуссию о том, кто победил, и что дальше делать.