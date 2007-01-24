Молдова хочет свою нефть и выгнать американцев

Молдавия проведет в 2007 г. международный тендер на геологическую разведку нефти и природного газа на территории страны. Как сообщили РБК в правительстве Молдавии, решение о проведении тендера принял сегодня кабинет министров. Также был создан тендерный комитет, который в месячный срок разработает материалы тендера (техническое задание и другие документы) для желающих получить концессию. Министерство экологии и природных ресурсов Молдавии уполномочено заключить концессионный договор с победителем упомянутого тендера.

Как сообщалось ранее, власти Молдавии заявили о намерении лишить американскую компанию Redeco эксклюзивного права на разработку в стране месторождений нефти и газа, которое было предоставлено ей до 2015 г. в соответствии с подписанным ранее концессионным соглашением.

Как заявил президент Академии наук Молдавии Георгий Дука, комиссия по надзору за выполнением соглашения с Redeco установила, что американская компания не выполнила взятых на себя обязательств, оговоренных в подписанном документе, который предоставил ей эксклюзивное право на осуществление в течение 20 лет разведки и разработки месторождений нефти и газа на всей территории страны. Одним из главных его пунктов значилось выявление в Молдавии новых месторождений газа и нефти. Так, для определения наличия в Молдавии запасов углеводородов необходимо было провести бурение на глубине от 1 до 3 км, но Redeco не выполнила эти работы.

Redeco осуществляет добычу нефти на Валенском месторождении на юге Молдавии. Компания начала промышленную добычу нефти в республике в 2004 г. В 2005-м она получила 5,1 тыс. т нефти, сократив объемы добычи по сравнению с 2004 г. на 35,9%. Вся полученная в 2005 г. нефть, а также часть нефти, полученной в 2004 г., были переработаны на НПЗ компании AS-Petrol в Комрате. Всего завод в 2005 г. переработал 7,5 тыс. т нефти, при этом около 70% нефтепродуктов было экспортировано в Болгарию. Redeco в 2006 г. планировала добыть в Молдавии 8-9 тыс. т нефти, увеличив ее добычу по сравнению с 2005 г. на 60-80%.

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