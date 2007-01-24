Янукович встретится с вероятным преемником Путина

Премьер-министр Украины Виктор Янукович и первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев намерены обсудить актуальные вопросы украинско-российских экономических отношений 26 января на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Об этом сообщили в пресс-службе росийского правительства. В переговорах примет участие глава МЭРТ РФ Герман Греф.

Последний месяц российский СМИ, без экивоков называют Дмитрия Медведева вероятным преемником Путина на посту президента Российской Федерации, отслеживают и анализируют его появления на представительных государственных и международных мероприятиях.

Следующие выборы президента России, согласно Конституции РФ, должны состояться в марте 2008 г. Нынешний президент Владимир Путин, который занимает эту должность второй выборный срок, не имеет права в них участвовать. Сам он заявлял, что не намерен в третий раз избираться на президентский пост и не будет инициировать для этого изменений в конституцию страны, ни трактовок ее правоприменения.

Дмитрий Медведев, 1965 г.р., кандидат юридических наук, выпускник Ленинградского госуниверситета, преподавал в нем свыше 10 лет, одновременно занимаясь разработкой и оформлением сделок, договоров и различных инвестиционных проектов мэрии Санкт-Петербурга. Один из учредителей и руководителей крупнейшей лесопромышленной фирмы Росии. С 1999 г. работает на высших должностях в аппарате правительства и президента, одновременно в 2000-2002 гг. входя в руководство «Газпрома». 14 ноября 2005 г. назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации.