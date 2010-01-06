Ющенко подписал указ об изучении истории Сечевых Стрельцов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о всестороннем изучении и объективном освещении деятельности Украинских Сечевых Стрельцов.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

В.ЮЩЕНКО поручил правительству в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий на 2010 год, посвященных 95-й годовщине победы Украинских Сечевых Стрельцов на горе Макивка (Сколевский район Львовской области), всестороннего изучения и объективного освещения деятельности этого военного формирования.

Кабинет министров также должен предусмотреть организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных деятельности указанных формирований в городах Киеве и Львове и других населенных пунктах Украины. В апреле 2010 г., согласно указу, во Львове должна состояться при участии Национальной академии наук Украины научная конференция, посвященная истории национальных военных формирований, в частности Украинских Сечевых Стрельцов, и их роли в становлении украинской государственности в начале XX века.

Кроме того, правительство должно обеспечить проведение в мае этого года на горе Макивка Всеукраинской молодежной патриотической акции при участии молодежных организаций Украины, а также организацию проведения в учебных заведениях, военных соединениях и частях, заведениях культуры лекций, бесед, круглых столов, других тематических мероприятий, посвященных деятельности Украинских Сечевых Стрельцов и других национальных военных формирований.

Президент также считает необходимым организовать исследовательскую работу по изучению истории Украинских Сечевых Стрельцов, тематические выставки документов, книг, вещевых и других памяток, связанных с историей формирований, и снять документальный фильм.

Среди других предложенных Президентом мероприятий - выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных годовщине победы Украинских Сечевых Стрельцов на горе Макивка.

Правительству поручено обеспечить соответствующее финансирование мероприятий по отмечанию, всестороннему изучению и объективному освещению деятельности Украинских Сечевых Стрельцов.

В свою очередь, Министерству иностранных дел Украины В.ЮЩЕНКО поручил обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий, посвященных деятельности Украинских Сечевых Стрельцов.

Указ подписан учитывая весомую роль формирований Украинских Сечевых Стрельцов в возрождении национальных военных традиций, их активное участие в Украинской революции 1917-1921 годов и становлении украинской государственности в начале XX века, а также с целью восстановления исторической правды и национальной памяти, распространения объективной информации о деятельности национальных военных формирований.