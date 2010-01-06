Милиция опровергает новости российских СМИ о беспорядках в Севастополе

Севастопольская милиция сегодня задержала 6 участников пикета Делового и культурного центра, в котором кандидат на пост Президента Украины, лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК проводил встречу с избирателями.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник штаба Управления МВД Украины в Севастополе полковник милиции Сергей ПОМЕЛКОВ, «в целом правоохранительные органы со своей основной задачей - обеспечением общественного порядка и безопасности охраняемого лица, считаю, справились. Общественный порядок был обеспечен достаточно организованно».

По его словам, милиции удалось избежать «прямых стычек между политическими силами противоположных взглядов. Основную задачу мы выполнили, то есть, и представители севастопольских общественных организаций провели пикет, высказали свою точку зрения - это их право, и была проведена встреча жителей города с кандидатом в президенты Украины».

Как добавил С.ПОМЕЛКОВ, «а то, что ряд нерадивых представителей некоторых общественных организаций - это не ПСПУ, не Партия регионов, которые достаточно организованно провели свои мероприятия. Были провокаторы, которые пытались прорвать цепочку. В результате один из таких активных разбил стекло автобуса. Он задержан. Кроме того, ряд граждан, которые вели себя неадекватно, пытались нарушать общественный порядок, призывали к нарушению (порядка), и тоже были задержаны. Мы проведем проверку, я думаю, что в рамках административного законодательства привлечем их к административной ответственности».

В целом, «общественный порядок был обеспечен», подчеркнул полковник.

Комментируя по просьбе УНИАН сообщения некоторых российских СМИ о якобы произошедших сегодня в Севастополе беспорядках, С.ПОМЕЛКОВ сказал: «К большому сожалению, почему-то некоторые представители прессы, особенно пророссийской направленности, излагают все события так, как это интересно им. Еще раз говорю: никаких беспорядков здесь не было. А то, что группа людей, принимавшая активное участие в пикетировании, еще раз подчеркну, представители не партийных, а общественных организации, пыталась спровоцировать драку, частично они даже попытались перекрыть проезжую часть, но были оттеснены, предупреждены об ответственности, и, в принципе, сами же они с этой проезжей части и вышли, движение было нормализовано».

С.ПОМЕЛКОВ также добавил, что в пикетировании встречи приняли участие от 600 до 800 человек.

Сам О.ТЯГНИБОК в конце встречи с избирателями, длившейся более двух часов, поблагодарил местные правоохранительные органы за то, что они смогли обеспечить правопорядок и проведение встречи. Вместе с тем он выразил сожаление в связи «с непонятными моментами».