Тимошенко раздает землю с рекордной скоростью

В 2009 году граждане Украины бесплатно получили 1 миллион актов на право собственности на земельные участки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в селе Калиновка Броварского района Киевской области.

Она выдала жителям Киевской области три тысячи актов на землю.

Премьер заверила, что бесплатная выдача актов будет продолжаться, и в течении 2-3 месяцев будут выданы все 6,5 млн. актов.

«Мы эту программу обязательно доведем до логического конца, и если еще где-то у кого-то не берут заявления (на получение актов), или где-то просят деньги за их выдачу, то это остаточная инерция системы, которая строилась на других принципах. И поэтому передайте всем, кто еще не получил акты, что мы доведем дело до конца, – 2-3 месяца и все в нашей стране получат земельные акты бесплатно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.