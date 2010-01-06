На Рождество в Украине ожидаются метели

7 января на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем в Украине, кроме востока, ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, на юге и Закарпатье с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на юге днем в отдельных районах 25 м/с.

Температура ночью 7-12°, на севере Левобережья до 16° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Закарпатье и в южной части ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму до 11°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, слабый гололед, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 8-10°, днем 0-2° мороза.