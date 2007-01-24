Цушко завтра представит преемника Яремы
11:40, 24 января 2007Общество
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В МВД подтвердили информацию об увольнении
В Министерстве внутренних дел Украины подтверждают информацию, что начальник Главного управления МВД в городе Киеве Виталий ЯРЕМА подал рапорт об увольнении.
|Константин Стогний
При этом он отметил, что завтра министр внутренних дел Василий ЦУШКО планирует представить коллективу столичного Главка милиции нового руководителя. В то же время К.СТОГНИЙ не уточнил фамилии преемника В.ЯРЕМЫ.
Сегодня источники в Главке столичной милиции сообщили УНИАН, что В.ЯРЕМА подал рапорт об увольнении. При этом собеседники агентства не исключили, что в дальнейшем В.ЯРЕМА будет работать в СБУ.
В.ЯРЕМА занимает должность начальника Главного управления МВД в городе Киеве с февраля 2005 г.
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