Цушко завтра представит преемника Яремы

В Министерстве внутренних дел Украины подтверждают информацию, что начальник Главного управления МВД в городе Киеве Виталий ЯРЕМА подал рапорт об увольнении.

Константин Стогний

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ.

При этом он отметил, что завтра министр внутренних дел Василий ЦУШКО планирует представить коллективу столичного Главка милиции нового руководителя. В то же время К.СТОГНИЙ не уточнил фамилии преемника В.ЯРЕМЫ.

Сегодня источники в Главке столичной милиции сообщили УНИАН, что В.ЯРЕМА подал рапорт об увольнении. При этом собеседники агентства не исключили, что в дальнейшем В.ЯРЕМА будет работать в СБУ.

В.ЯРЕМА занимает должность начальника Главного управления МВД в городе Киеве с февраля 2005 г.