Тело таксиста с четырьмя пулевыми ранениями нашли у дороги

В Тернопольской области застрелили таксиста, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник областного управления милиции Виталий МАКСИМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, тело 30-летнего водителя с 4-мя огнестрельными ранениями было обнаружено в селе Петрики 4 января.

По одной из версий, мужчину убили с целью похищения автомобиля. «Когда тело выбросили из салона, то по нему еще проехали автомобилем, но затем авто занесло в кювет, где его и нашли», – отметил В.МАКСИМОВ.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. «Есть несколько версий, и есть серьезные зацепки, в настоящее время следователи работают над этим делом. Создана усиленная группа из работников областного уголовного розыска, привлечены сотрудники городской милиции, районного отдела и аппарата управления. Думаю, вскоре это преступление будет раскрыто», – сказал В.МАКСИМОВ.