В Болгарии убит известный журналист, писавший о преступности
19:21, 05 января 2010Общество
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Расстрелян в центре Софии
Известный в Болгарии репортер Борис "Боби" Цанков, занимавшийся журналистскими расследованиями, был убит в центре Софии, сообщает Би-Би-Си.
Инцидент произошел в оживленном квартале болгарской столицы.
Сообщается, что кроме Цанкова пострадали его спутники: два человека с тяжелыми ранениями госпитализированы.
Нападавшие скрылись с места происшествия.
Два года назад, автор книг об организованной преступности в Болгарии Георгий Стоев был убит в Софии при похожих обстоятельствах.
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