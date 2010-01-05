В Болгарии убит известный журналист, писавший о преступности

Известный в Болгарии репортер Борис "Боби" Цанков, занимавшийся журналистскими расследованиями, был убит в центре Софии, сообщает Би-Би-Си.

Инцидент произошел в оживленном квартале болгарской столицы.

Сообщается, что кроме Цанкова пострадали его спутники: два человека с тяжелыми ранениями госпитализированы.

Нападавшие скрылись с места происшествия.

Два года назад, автор книг об организованной преступности в Болгарии Георгий Стоев был убит в Софии при похожих обстоятельствах.