Доллар на межбанке опустился за 8 грн.

Торги на украинском межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9780-7,9930 грн. за доллар.

Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 11,5120-11,5370 грн. за евро.

Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись в диапазоне 7,9885-8,0115 грн. за доллар, торги по евро - 11,5215-11,5525 грн. за евро, торги по рублю не проводились.

НБУ покупал доллары по курсу 7,9825 грн. за доллар.

30 декабря торги по доллару на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,9820-8,0055 грн. за доллар, торги по евро завершились в диапазоне 11,4515-11,4840 грн. за евро, торги по рублю - 0,2642-0,2654 грн. за рубль. НБУ продавал, покупал доллары по курсу 7,9685-7,9748 грн. за доллар.