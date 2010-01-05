15 тысяч пассажиров «Укрзализныци» встретили Новый год в поездах

15 тысяч пассажиров «Укрзализныци» встретили Новый год в поезде. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, во время зимних праздников количество пассажиров, которые путешествуют железной дорогой, растет на 15-20%.

В сообщении также отмечается, что железнодорожники поздравляют всех пассажиров с новогодними и рождественскими праздниками и продолжают назначать дополнительные поезда.

Напомним, по состоянию на день 5 января 2010 года железные дороги Украины назначили 54 дополнительных поезда на зимние праздники.