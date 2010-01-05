Ющенко откроет рождественский парад

Завтра в центре Львова будет установлен большой рождественский дидух и торжественно откроют рождественскую шопку возле городской Ратуши.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в рамках новогодне-рождественских празднований с 6 до 21 января львовяне и гости города будут иметь возможность посещать фестиваль «Рождество во Львове», который будет проходить в центре города.

7 января во львовском Музее народной архитектуры и быта (Шевченковский гай) будет происходить фестиваль «Спалах Різдвяної звізди», на котором разыграют рождественскую мистерию, а все желающие будут иметь возможность полакомиться рождественскими блюдами: медовой кутьей, пампушками и взваром.

8 января в 15.00 в центре Львова начнется большой рождественский парад, который будет проходить в рамках ІІІ Праздники Пампуха, который торжественно откроет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.