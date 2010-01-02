До сих пор без света - 64 населенных пункта Украины

На сегодняшний день остаются обесточенными 64 населенных пункта в четырех областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, до сих пор без электроснабжения в Киевской области 55 н.п., Черкасской - 5, Луганской - 2 и Черниговской - 2.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.