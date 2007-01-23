В Нью-Йорке умерла выдающаяся балерина, уроженка Киева (фото)

В Нью-Йорке, в доме по уходу за бывшими деятелями искусств, умерла в возрасте 101 года известный педагог нью-йоркской балетной школы Антонина Тумковская.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила газета "Нью-Йорк Таймс".

А.Тумковска родилась 21 сентября 1905 года в Киеве и до Второй мировой войны была солисткой киевского балета. В 1949-м году она эмигрировала из Берлина в Нью-Йорк, где трудоустроилась педагогом в балетную труппу Джорджа Баланчина, ведущего хореографа, который считается основателем американской балетной школы. В свое время Д.Баланчин особо отмечал, что А.Тумковская является представителем пост-дягилевской, советской школы балета. С того времени и до выхода на пенсию в 2003 году в возрасте 98 лет, А.Тумковская считалась одним из ведущих педагогов нью-йоркской балетной школы, научив сценическому мастерству несколько поколений американских художников.