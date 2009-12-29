Большинство работников ВАСУ признают председателем суда Пасенюка

Начальник правового управления Высшего административного суда Украины (ВАСУ) Вадим ДЕМЧЕНКО от имени большинства трудового коллектива аппарата суда заявил, что они считают Александра ПАСЕНЮКА полномочным председателем суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ со ссылкой на результаты общего собрания работников суда 28 декабря с.г., на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся в ВАСУ с назначением председателя суда.

По словам В.ДЕМЧЕНКА, единственный вопрос, который может возникать у работника аппарата ВАСУ в связи с ситуацией, – это вопрос законности самого назначения.

«Причем мы как государственные служащие должны подойти к анализу этого вопроса официально, даже формализовано: поскольку на данное время отсутствует законодательно определенная норма, регулирующая вопрос назначения судей на адмидолжности, а председатель ВАСУ А.ПАСЕНЮК был назначен на должность еще Президентом Украины, который не может его освободить от этой должности из-за признания Конституционным Судом осуществления назначений судей на адмидолжности таким способом неконституционным, для нас очевидно, что ПАСЕНЮК А.М. остается в должности председателя суда, по крайней мере, до тех пор, пока каждый из нас не увидит действующий нормативный акт, которым бы ПАСЕНЮК А.М. был освобожден от должности», - выразил позицию большинства коллектива В.ДЕМЧЕНКО.

Трудовой коллектив ВАСУ на общем собрании решил продолжать работать в привычном режиме, невзирая на возможные провокации со стороны политиков. Так, в частности, члены трудового коллектива аппарата суда согласились, что для них как для государственных служащих главное – придерживаться присяги государственного служащего и выполнять свои должностные обязанности.

По словам руководителя аппарата ВАСУ Станислава КОТОРОБАЯ, в этой ситуации важно сохранить единство и целостность коллектива.

Как сообщал УНИАН, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА истек 22 декабря этого года.

22 декабря Конституционный Суд Украины принял решение об официальном толковании положений закона "О судебном устройстве Украины" (дело о назначении судей на административные должности), в котором определено, что Совет судей Украины не уполномочен назначать судей на административные должности, а может лишь давать рекомендации.

23 декабря первый заместитель председателя ВАСУ Николай СИРОШ издал приказ, которым назначил себя и.о. председателя ВАСУ.

24 декабря Конференция судей админсудов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА выполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

25 декабря Совет судей Украины отменил решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА, и признал правомерным приказ о назначении и.о. председателя Н.СИРОША.