В Украине вышли из строя 537 сельских АТС

Связисты работают над возобновлением работы сельских АТС, пострадавших в результате сильного ненастья, и на протяжении суток планируется восстановить их работу.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

В настоящее время по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Василия ШЕВЧЕНКО осуществляется комплекс работ по расчистке автодорог от снежных заносов, что даст возможность своевременно доставить корреспонденцию, а также работы, направленные на восстановление связи.

По данным министерства, в результате осложнения метеорологических условий на территории Украины в ночь с 28 на 29 декабря была нарушена работа сельских АТС ОАО ”Укртелеком”.

В частности, из-за отсутствия электроэнергии по состоянию на утро 29 декабря не работают 537 сельских АТС – в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. В целом с 687 населенными пунктами этих областей нарушена связь. Кроме того, из-за сложных погодных условий и снежных заносов не удалось своевременно провести обмен почтой с населенными пунктами Крыжопольского района Винницкой области.