За сожжение украинского мусора развернулась конкурентая борьба

Через год Буковина будет иметь мусороперерабатывающий завод, отвечающий евростандартам.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник Государственного управления охраны окружающей среды в Черновицкой области Владимир СИВАК.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас, по его словам, в области проходит конкурс на строительство такого завода. «На сегодня рассматриваются 3 претендента: румынская, польская и черновицкая фирмы», - отметил В.СИВАК. Как отметил черновицкий чиновник, независимо от того, кого в апреле-мае этого года комиссия определит победителем конкурса, технологический процесс переработки мусора должен отвечать требованиям и нормам украинского и европейского экологического законодательства.

«Мы категорически против сжигания мусора, лишь сортировка и переработка», – подчеркнул главный эколог края.

Одно из требований к претендентам-строителям – стопроцентная инвестиция в сооружение завода. К тому же, желающие преодолеть проблему замусоренности на Буковине инвесторы, по словам В.СИВАКА, должны построить мусороперерабатывающее предприятие в годичный срок.