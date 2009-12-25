Пасенюк считает незаконной отмену решения Конференции судей

Решение Совета судей Украины по административным должностям не имеет никаких правовых последствий.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Высшего административного суда Украины заявлении председателя ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА.

Он, в частности, отметил, что отмена решений Конференции судей административных судов Украины в соответствии с законом “О судоустройстве Украины” не относится к компетенции Совета судей Украины.

(Как сообщалось, 24 декабря Конференция судей административных судов решила возложить на А.ПАСЕНЮКА выполнение обязанностей председателя ВАСУ на период с 22 декабря 2009 года до назначения председателя ВАСУ в установленном порядке.

Сегодня Совет судей Украины отменил это решение Конференции судей административных судов о возложении обязанностей председателя Высшего административного суда Украины на А.ПАСЕНЮКА и признала правомерным приказ о назначении и.о. председателя Николая СИРОША).

“Сегодняшние решения Совета судей являются беспрецедентными и, фактически, грубо нарушающими законодательство”, - заявил А.ПАСЕНЮК.

Он сообщил о подготовке соответствующего обращения к Президенту Украины, председателю Верховной Рады, Совету национальной безопасности и обороны относительно сложившейся ситуации с целью получения оценки на этот счет.

А.ПАСЕНЮК напомнил, что по закону о судоустройстве, высшим органом судейского самоуправления по сравнению с Конференцией судей может быть лишь Съезд судей, а не Совет судей.

“Я удивлен таким решением Совета судей Украины. Фактически, он продемонстрировал не только свое безразличие к мнению судей административных судов, пренебрег позицией всей системы админсудов, но и проигнорировал четко установленные законодательные нормы, превысив свои полномочия», - сказал А.ПАСЕНЮК.

Как сообщалось, процедура назначения судей на административные должности сейчас законодательно не определена, тогда как срок полномочий назначенного Президентом на должность председателя ВАСУ А.ПАСЕНЮКА закончился 22 декабря этого года.