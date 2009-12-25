Ющенко и Тимошенко поздравили христиан западного обряда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили христиан западного обряда с Рождеством.

Как говорится в поздравлении главы государства, “уже больше двух тысяч лет чудо рождения сына Божьего вдохновляет и объединяет верующих в единую мировую христианскую семью. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть Милостивый Господь одарит вас лаской и любовью”.

В.ЮЩЕНКО пожелал веселых и радостных праздников.

Ю.ТИМОШЕНКО в своем поздравлении отметила, что “необыкновенное рождение от Девы Марии Сына Божьего в Вифлеемской пещере на протяжении свыше двух тысяч лет дарует людям надежду на жизнь вечную, на победу добра над злом. Рождество – это любимый нами с детства праздник семейного тепла и достатка”.

Премьер пожелала всем верующим Украины, которые отмечают Рождество Христово по западному обряду, добра и радости, семейного благополучия и любви. “Пусть маленький Иисус благословляет из яслей наш народ, дарует уверенность в лучшем будущем”, - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на Правительственном портале.