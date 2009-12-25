За последние сутки от гриппа умерли 19 украинцев

В Украине с начала эпидемии гриппа, острых респираторных заболеваний и их осложнений (пневмонии и т. п.) по состоянию на 24 декабря умерли 597 человек.

Соответствующая информация содержится на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Из них за последние сутки скончались 19 человек, в том числе одна беременная.

В целом с начала эпидемии – с 29 октября – зарегистрировано 3 млн. 414 тыс. 040 лиц, заболевших ОРЗ и гриппом, за последние сутки - 78 тыс. 685 лиц.

С начала эпидемии были госпитализированы 189 тыс. 400 лиц, за последние сутки – 3 тыс. 999 лиц. Уже выписаны – 153 тыс. 861 чел.

Эпидемический порог превышен в 20 областях и городах Киев и Севастополе.