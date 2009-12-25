Укрсоцбанк и Дельта Банк объединили сети банкоматов

Официальное сообщение

«Укрсоцбанк» и «Дельта Банк» объединили сети банкоматов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте «Укрсоцбанка». Согласно сообщению, в результате объединения сеть банкоматов «Укрсоцбанка» насчитывает 8,7 тыс. единиц, «Дельта Банка» - 74 единицы. Банками-партнерами «Укрсоцбанка» являются ЗАО «ПУМБ», АКБ «Правэкс-Банк», ОАО АБ «Укргазбанк», АКИБ «Укрсиббанк», «Ощадбанк», ОАО Банк «Финансы и Кредит», КБ «Хрещатик», ОАО «Родовид Банк», «УниКредит Банк», «Универсал Банк», «Дельта Банк» и другие.

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