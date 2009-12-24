На реках Карпатского региона ожидается подъем воды
14:55, 24 декабря 2009Общество
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Ледоход, ледовые заторы...
На реках Карпатского региона ожидается подъем уровней воды.
Как сообщили УНИАН Укргидрометцентре МЧС, в частности, 24-27 декабря будет продолжаться развитие тало-дождевого паводка на реках Карпат с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на нижних участках Тисы и Латорицы - на 3,0-3,5 м с выходом воды в заводь в низовье Боржавы, Латорицы, Ужа.
На участке Днестра Галич - ДнистерГЭС ожидается подъем уровней воды на 1,2-1,7 м, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом до 1 м.
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