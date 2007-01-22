Крымские татары устроили правительству барабанное шоу

В центре Симферополя порядка 5 тыс. крымских татар пикетируют Совет министров Автономной Республики Крым, требуя от властей выделения земли репатриантам.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из участников протестной акции Руслан КАРИМОВ, на площади перед Совмином сейчас стоят крымские татары из Симферополя и Симферопольского района, Алушты, Евпатории, города Саки.

Пикетчики держат в руках плакаты с требованиями выделить татарам землю, среди них "Земельный вопрос в Алуште - позор Украины!", "Конституционные права и свободы граждан - главный вопрос государства!" и т.д.

В настоящее время перед зданием правительства автономии установлено около 30-ти огромных железных бочек. Крымские татары стучат в эти "барабаны" палками. Шум от "барабанов", естественно, не может не мешать работе Совмина. На площади сейчас дежурят десятки милиционеров.

Как сообщалось, традиционно по понедельникам крымские татары проводят сход граждан, требуя выделить землю. Однако обычно на такие акции собирается 300-500 человек.