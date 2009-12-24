1 января в Киеве - факельный марш в честь Степана Бандеры

1 января 2010 года Киевская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода» проведет акцию «Степан Бандера – наш Герой», посвященную дню рождения проводника Организации Украинских Националистов (революционной) Степана Бандеры и всем воинам ОУН-УПА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, акция начнется в 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко, после чего сформированная колонна с факелами пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику к Майдану Незалежности.

В 19.00 запланирован митинг на Майдане Незалежности.